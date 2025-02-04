Солдат ВСУ рассказал, что делают со сдающимися в плен
ВСУ убивает сослуживцев, сдающихся в российский плен
ВСУ убивает сослуживцев, сдающихся в российский плен, чтобы не оставлять свидетелей, заявил РИА Новости украинский военный.
Одна из групп ВСУ решила сдаться, рассказал плененный украинский военный. В это время по ним открыли огонь свои же сослуживцы.
«FPV по своим же сбрасывают, и „Бабой-ягой“ своих же обстреливают. Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаемся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать», — сказал пленный.
По его словам, часть солдат погибла, остальных вывели российские военные, которые «чаем напоили, накормили, сигарет дали», сказал он.