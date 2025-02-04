Солдат ВСУ рассказал, что делают со сдающимися в плен

Одна из групп ВСУ решила сдаться, рассказал плененный украинский военный. В это время по ним открыли огонь свои же сослуживцы.

«FPV по своим же сбрасывают, и „Бабой-ягой“ своих же обстреливают. Я так понимаю, что, как они увидели, что мы сдаемся в плен, лежим, такие свидетели им не нужны, и они просто решили нас убрать», — сказал пленный.

По его словам, часть солдат погибла, остальных вывели российские военные, которые «чаем напоили, накормили, сигарет дали», сказал он.