Киев создал гей*-батальоны для требования денег у Запада

ВСУ сформировали фальшивые небинарные подразделения, которые находятся в тылу и служат в пропагандистских целях, сообщила РИА Новости спортсменка из Запорожья Лариса Жалинская.

«Набрали там 15 людей, которые себя заявляют нетрадиционными персонами, и их пиарят, что вот у нас тоже такое есть. А дальше, самое главное для Украины, ну что? Дайте грошей! У нас тут это — небинарный батальон!», — сказала перешедшая на сторону России украинка.

Она добавила, что эти подразделения раскручивают в СМИ, но они никогда не принимали участия в военных действиях.

Ранее в телефоне украинского военного нашли большие массивы гей*-порно.

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