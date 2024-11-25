Русские хакеры нашли гей-порно* и много «интересного» в компьютере наемника ВСУ

Российские хакеры взломали компьютер одного из испанцев, который воюет на стороне ВСУ. В компьютере иностранца нашли информацию о местоположении крупнейшего лагеря «солдат удачи», а также порнографию с гомосексуалистами*, детьми и интимные снимки предполагаемого друга военного, сообщает Mash .

Наемник рассказал о местоположении базы в личной переписке с родными. По его словам, лагерь находится под городом Яворов Львовской области, в 20 километрах от украинско-польской границы — именно туда, как писал испанец, съезжаются все примкнувшие к ВСУ иностранцы.

Пункт временной дислокации, в котором находился этот наемник, располагается около села Вербляны. От указанного места можно за 15 минут доехать до Яворовского полигона, где находится военная база НАТО, место подготовки и обучения летчиков американских истребителей F-16, промышленный узел компании RHMG и пункты пересадки на вертолеты НАТО.

В отдельном блоке архива нашли снимки наемника с оружием, порноролики с геями* и детьми, видео из армейских расположений и интимные снимки его друга, который воюет под Харьковом и тоже является иностранцем.

ПК испанского добровольца взломали хакеры, более известные по прозвищам Crok, Beregini и KillMilk. Последний ранее возглавлял хакерскую группировку Killnet.

*ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.