Собянин: сбили четыре беспилотника, летящих на Москву

Утром во вторник ликвидированы четыре дрона, которые летели на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Их сбили с помощью сил ПВО министерства обороны РФ.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее столичный градоначальник сообщал, что за ночь уничтожили 14 беспилотников противника, летящих на мегаполис (примерно с 22:50 22 сентября до 04:30 23 сентября). Также на месте падения сбитых аппаратов работали специалисты.

