Следы обстрела на стенах: появилось видео из квартиры в Севастополе после атаки

Владельцам недвижимости удалось выжить, так как в момент атаки ВСУ они находились не дома. Если бы жильцы остались в квартире, то они вероятно получили бы сильные травмы или погибли.

Судя по опубликованным кадрам, поражающие элементы повредили все в квартире — от стен и потолка до техники. В помещении выбиты окна, везде лежат осколки. Также на стенах заметны множественные следы обстрела.

Как писал губернатор Михаил Развожаев, город атаковали дроны ВСУ, которые были начинены поражающими металлическими шариками и взрывчаткой.

После атаки ВСУ, которой ночью подвергся Севастополь, пострадала почти вся пятиэтажка на улице Ефремова. Повреждены многие квартиры.

После украинского удара уже 9 человек обратились за медпомощью. Среди них — дети.

