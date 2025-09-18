Sky News: ВСУ могут потерять важнейший Красноармейск

Украинские военные могут вскоре потерять важный город на фронте — Красноармейск (Покровск), который обороняли более 1 года, сообщает РЕН ТВ .

Как заявил британский телеканал Sky News, наступление ВС РФ выдавливает из города украинцев.

Эксперт отдела оборонных исследований в Королевском колледже Лондона Марина Мирон считает, что ситуация для ВСУ в Красноармейске становится все хуже. Так, россияне взяли под свой контроль все пути снабжения украинцев и создали зону поражения с помощью БПЛА.

Если данный город будет освобожден, то для российских военных откроется путь к Краматорску и Славянску.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал, что войска страны делают успехи практически на всех направлениях в зоне СВО.

