сегодня в 21:19

Герасимов: ВС РФ наступают практически на всех направлениях в зоне СВО

Российские войска делают успехи практически во всех направления в зоне СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает ТАСС .

Он проинспектировал группировку войск «Центр», которая выполняет боевые задачи на красноармейском направлении. По словам Герасимова, российские войска наступают практически по всей зоне спецоперации.

Например, группировка осуществляет активные и решительные действия в Купянске в Харьковской области. А бойцы группировки войск «Восток» наступают в Днепропетровской и Запорожской областях

Ранее сообщалось, что ВСУ постепенно уходят из Купянска после потери 1 тыс. военных. Украинские силы не могут отразить атаки российских войск на этом направлении.