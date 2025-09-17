Герасимов: ВС РФ наступают практически на всех направлениях в зоне СВО
Российские войска делают успехи практически во всех направления в зоне СВО. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.
Он проинспектировал группировку войск «Центр», которая выполняет боевые задачи на красноармейском направлении. По словам Герасимова, российские войска наступают практически по всей зоне спецоперации.
Например, группировка осуществляет активные и решительные действия в Купянске в Харьковской области. А бойцы группировки войск «Восток» наступают в Днепропетровской и Запорожской областях
Ранее сообщалось, что ВСУ постепенно уходят из Купянска после потери 1 тыс. военных. Украинские силы не могут отразить атаки российских войск на этом направлении.