сегодня в 08:26

ВСУ уходят из Купянска после потери до 1 тысячи военных за неделю

ВСУ уходят из Купянска в Харьковской области, поскольку не смогли отразить атаки российских войск на направлении. За 14 дней Киев утратил до одной тыс. военных, которых отправили остановить продвижение РФ, сообщает SHOT .

Украинские штурмовики и некоторые группировки теробороны противника ушли из Купянска. Они отошли на окраину тыловых позиций.

Оставленные небольшие группы остались в подвалах многоэтажных зданий. Им невовремя сообщили о приказе руководства ВСУ уйти из Купянска из-за проблем со связью.

Полностью под контролем ВС РФ находится северная часть Купянска. Недавно удалось зачистить медицинский колледж. Там противник сделал опорный пункт, где хранил еду, боеприпасы для перевозки в восточную часть города.

Российские военные заметили, что на окраину Купянска противник отправил тяжелую артиллерию. Солдаты группировки войск «Запад» уничтожили две САУ AS-90, 2C1, одну Krab.