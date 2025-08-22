сегодня в 14:56

СК задержал еще одного вторгшегося в Курскую область украинского военного

Российские правоохранители вычислили личность украинского военного, который весной проник на территорию Курской области, обстреливал объекты инфраструктуры и мешал эвакуации мирных граждан, сообщает ТАСС .

Украинец был задержан в ходе боевых действий. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении теракта в Курской области.

По данным следствия, младший сержант 103-й бригады теробороны вооруженных формирований Украины Сергей Пронин вместе с украинскими военными незаконно пересек границу на БТР в мае. Находясь около села Алексеевка Глушковского района, он стрелял по объектам гражданской инфраструктуры и мешал эвакуации населения.

Сейчас следователи устанавливают личности мирных жителей, которые пострадали от действий Пронина. Оценивается причиненный им ущерб.

Ранее пленный командир ВСУ сдал ВС РФ местоположение диверсантов в Сумской области. Благодаря этому российские войска нанесли по объекту удар, уничтожено до 60 украинских военных.