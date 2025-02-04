СК РФ: задержан убийца мирного жителя в курском селе Русское Поречное

Сотрудники Следственного комитета России провели задержание бойца 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимира Парафило. Против него открыто уголовное дело в связи с совершением теракта по пункту «б» части 3 статьи 205 УК России, сообщает пресс-служба СК РФ.

Парафило вторгся в Курскую область в декабре 2024 года. Во время исполнения приказа командира ВСУ с позывным Антошка, мужчина убил мирного жителя в селе Русское Поречное.

Во время допроса Парафило признал собственную вину. Он отметил, что командование ВСУ давало подчиненным задачу стрелять по мирным жителям населенного пункта.

«Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, он выстрелил ему в спину», — сообщили в пресс-службе Следкома.

После этого пострадавший умер. Парафило заключили под стражу. Установление причастных солдат ВСУ к преступлениям в приграничном регионе продолжается.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что российские бойцы нашли трупы замученных и убитых мирных жителей в подвалах домов Русского Поречного.