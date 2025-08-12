Сирена и неизвестные БПЛА: город в Татарстане оказался под атакой дронов

сегодня в 10:38

Жители Альметьевска в Татарстане сообщили о сирене и пролете БПЛА

Жители города Альметьевска в Татарстане сообщают о звуках сирены. В социальных сетях также публикуют видео с пролетом неизвестного беспилотника, сообщает Baza .

Очевидцы делятся кадрами, на которых слышна монотонная сирена. Она сигнализирует о приближающейся опасности и возможном обстреле.

Также появилось видео, на котором отчетливо виден беспилотник самолетного типа. Он пролетает довольно низко над населенным пунктом, издавая характерные звуки.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа перехватили и сбили 25 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа.

Атаку украинских беспилотников отбивали ночью и в Ставрополе. Их подавили системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ.