Средства ПВО уничтожили за ночь 25 БПЛА ВСУ над регионами России
Средства противовоздушной обороны РФ с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа перехватили и сбили 25 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.
22 беспилотника ликвидировали над Ростовской областью.
Три БПЛА ВСУ сбили в Ставропольском крае.
Ранее в результате атаки украинского беспилотника был поврежден 20-этажный многоквартирный дом на Левобережной улице в Ростове-на-Дону. После атаки началось возгорание в квартире.