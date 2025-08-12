сегодня в 07:41

Средства ПВО уничтожили за ночь 25 БПЛА ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны РФ с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа перехватили и сбили 25 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.