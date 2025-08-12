Средства ПВО уничтожили за ночь 25 БПЛА ВСУ над регионами России

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Средства противовоздушной обороны РФ с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа перехватили и сбили 25 БПЛА ВСУ над регионами России. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

22 беспилотника ликвидировали над Ростовской областью.

Три БПЛА ВСУ сбили в Ставропольском крае.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника был поврежден 20-этажный многоквартирный дом на Левобережной улице в Ростове-на-Дону. После атаки началось возгорание в квартире.