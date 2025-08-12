В Ставрополе отбили атаку беспилотников ВСУ, дрон повредил многоэтажку

сегодня в 07:56

Ночью в Ставрополе отбили атаку украинских беспилотников. Их подавили системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ, сообщает в своем Telegram-канале глава города Иван Ульянченко.

Пострадавших нет. Выбило стекла в ЖК на северо-западе Ставрополя, были повреждены несколько машин. На месте происшествия находятся все экстренные службы города.

Проводится поквартирный обход жильцов, чтобы зафиксировать ущерб. Восстанавливать его планируют начать уже 12 августа.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ВС РФ с 23:50 11 августа до 03:40 12 августа перехватили и сбили 25 украинских беспилотников. 22 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, три в Ставропольском крае.