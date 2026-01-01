сегодня в 14:08

Симоньян пообещала возмездие за атаку ВСУ на кафе в Херсонской области

Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала массированную атаку вражеских беспилотников на мирных жителей Херсонской области в новогоднюю ночь, сообщает Общественная служба новостей .

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что вражеские дроны атаковали кафе и гостиницу в населенном пункте Хорлы. В результате террористической атаки ВСУ погибли 24 человека, еще более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

«Они (Киев-ред.) не просто военные преступники, они садисты, достойные своих духовных отцов — гестаповцев», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Она добавила, что каждый виновный в террористической атаке на мирных жителей региона будет «выловлен, зачищен и выпотрошен».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.