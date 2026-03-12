сегодня в 23:47

Силы ПВО за три часа сбила 14 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины над российскими регионами за три часа, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники ВСУ были сбиты в период с 20.00 до 23.00 мск.

В частности, 6 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 4 — над Курской областью, 2 — над Белгородской, и по одному — над Брянской и Калужской областями.

Ранее в Севастополе силы ПВО успешно отразили атаку двух беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив их.

