сегодня в 22:37

Развожаев: над Севастополем сбиты два беспилотника ВСУ

В Севастополе силы ПВО успешно отразили атаку двух беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив их. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По данным спасательной службы города, в настоящее время зафиксированы повреждения ряда объектов. В районе Нижней Голландии, согласно первым данным, в одном из жилых зданий ударной волной повреждены стекла в двух окнах. Кроме того, во дворе из-за падения фрагментов сбитых беспилотников произошло возгорание гаража.

Развожаев напомнил населению, что при обнаружении подозрительных или опасных предметов необходимо незамедлительно сообщать по телефону «112».

Специалисты оперативных служб реагируют на все поступающие сигналы и немедленно направляются на место происшествия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.