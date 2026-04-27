сегодня в 05:16

Часть тела обнаружили у теплотрассы во Владивостоке

Во Владивостоке нашли часть тела человека. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю.

Фрагмент тела человека был найден на улице Сипягина. Он лежал возле теплотрассы.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

На данный момент на месте работают следователи и криминалисты. Назначено несколько судебных экспертиз для установления причин и других обстоятельств смерти человека.

