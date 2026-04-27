Подмосковье решает задачу по созданию экономики развития

За последние пять лет Московская область, несмотря на санкционное давление и общее замедление, показала устойчивый экономический рост. Объем инвестиций вырос почти в 1,8 раза, а промышленное производство — вдвое, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Подмосковье входит в топ-3 регионов по объему валового регионального продукта вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, а также лидирует в национальном рейтинге инвестиционного климата. За последние пять лет доходы регионального бюджета выросли с 900 миллиардов до 1,6 триллиона рублей. Регион успешно справляется с задачей народной программы «Единой России» по созданию экономики развития — таким мнением поделился депутат Мособлдумы, председатель комитета по бюджету Тарас Ефимов.

Он отмечает, что регион — номер один по уровню роботизации промышленности, по вводу новых производственных и складских объектов, по количеству индустриальных парков и особых экономических зон.

«Важно, что за этими цифрами стоят реальные изменения в жизни людей. Средняя заработная плата в промышленности сегодня превышает 113 тысяч рублей и выросла более чем на 70 процентов. В народной программе предусмотрены различные налоговые вычеты и преференции для предприятий, инвестирующих в производство. Все это как раз и обеспечивает самодостаточность и высокий экономический потенциал Подмосковья», — заключил Тарас Ефимов.

Один из примеров — Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) в Орехово-Зуеве. Там наладили выпуск современных низкопольных автобусов Citymax-12 большого класса. Они вмещают свыше 100 пассажиров, оснащены площадками для колясок, системой книлинга (автобус наклоняется при подъезде к остановке) для удобной посадки, антивандальными сиденьями, кондиционером, экранами, USB-зарядками и WiFi.

Для выпуска автобусов нового поколения на ЛиАЗе была произведена серьезная модернизация производства. Почти треть из 2,4 млрд руб инвестиций в проект — льготный кредит Фонда развития промышленности РФ. На предприятии трудится более 2000 человек.

Генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков рассказал, что автобусы Citymax-12 уже работают на трех маршрутах проекта «Москва — область»: метро «Филевский парк» — Одинцово, метро «Тушино» — Красногорск, метро «Филевский парк» — Заречье.

«Всего поставим 97 машин, 30 из них уже вышли на линии. Модель успешно курсирует в Ярославле, проходит тесты в Липецке, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Ожидаем, что ее выберут и другие города», — рассказал Греков.

В автобусе стоит двигатель, который полностью разработали российские инженеры с импортозамещенными компонентами повышенной мощности. Электроника, тормозная система — также отечественные разработки.

На федеральном форуме «Есть результат» в Екатеринбурге, где партия вместе с федеральным правительством подвели итоги выполнения народной программы в сфере промышленности за пять лет, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что государство выделило свыше 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. В том числе это, по его словам, переход к самодостаточной экономике.

«Единая Россия» запустила сбор предложений в новую народную программу. Жители и эксперты могут внести инициативы на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете Подмосковья или по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.