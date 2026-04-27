Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в РФ. Он встретится с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Утром 27 апреля министр прибыл в Санкт-Петербург.

Глава иранской дипломатии намерен обсудить с российским президентом урегулирование конфликта на Ближнем Востоке. В МИД России подтвердили, что Арагчи прибыл в страну для проведения переговоров.

Ранее Иран передал США через посредников формулу переговоров в три этапа.

