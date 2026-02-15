Силы ПВО уничтожили 43 украинских БПЛА над регионами России

сегодня в 22:19

Вечером 15 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА были сбиты в период с 18.00 до 20.00 мск.

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Брянской, Калужской, Тульской областей и московского региона.

В частности, пять украинских БПЛА были уничтожены над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Ранее сообщалось, что более 12 часов представители киевского режима атакуют Брянскую область с помощью беспилотников. За это время дежурными средствами ПВО было ликвидировано более 170 дронов.

