Богомаз: над Брянской областью сбили более 170 дронов ВСУ

Более 12 часов представители киевского режима атакуют Брянскую область с помощью беспилотников. За это время дежурными средствами ПВО было ликвидировано более 170 дронов, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам губернатора, все это время военнослужащие Министерства обороны РФ, бойцы бригады «БАРС — Брянск» и специализированных формирований Росгвардии по Брянской области ведут работу по отражению воздушной угрозы и ликвидации целей.

В небе над территорией области сбито более 170 вражеских беспилотников самолетного типа.

Богомаз призвал население Брянской области строго соблюдать установленные меры безопасности, а также избегать приближения к опасным или неопознанным объектам. О любых обнаруженных подозрительных предметах незамедлительно следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона «112».

Ранее о напряженной обстановке в регионе рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он предупредил местных жителей о режиме ракетной опасности и попросил всех спуститься в подвал и быть там до момента, пока режим не отменят.

