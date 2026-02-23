Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над российскими регионами

сегодня в 23:36

За три часа над регионами России сбиты 24 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что беспилотники были сбиты период с 20.00 мск до 23.00 мск.

В частности, 9 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, 6 БПЛА — территорией Краснодарского края, один БПЛА — над Крымом и один БПЛА — над акваторией Азовского моря.

Ранее средства ПВО сбили 152 украинских беспилотника над регионами России. Они были самолетного типа.

