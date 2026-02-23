Средства ПВО сбили 152 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

С 23:00 22 февраля до 07:00 23 февраля средства ПВО перехватили и ликвидировали 152 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

65 украинских БПЛА сбили над Белгородской областью. 35 уничтожили над Саратовской.

16 беспилотников ВСУ уничтожили над Республикой Крым. По восемь сбили над Воронежской и Ростовской областями.

По четыре ликвидировали над Краснодарским краем и Азовским морем. По три сбили над Волгоградской областью и Татарстаном.

По два украинских БПЛА ликвидировали над Курской и Липецкой областями. По одному сбили над Тульской и Тверской.

