Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников в Брянской области

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ПВО уничтожила 13 беспилотников в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа» — сообщил он.

В результате никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

На месте работают экстренные и оперативные службы, отметил губернатор.

Ранее в Запорожской области на трассе Васильевского муниципального округа Вооруженные силы Украины намеренно с помощью дрона ударили по автомобилю, в котором двигалась семья мирных жителей с 10-летним сыном.