Силы ПВО сбили две воздушных цели в Севастополе

Силы ПВО и Черноморского флота в Севастополе отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже сбито две воздушных цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 2 воздушных цели», — сообщил он.

Отмечается, что гражданские объекты в городе не повреждены.

Ранее в Ленинградской области из-за ударов БПЛА ВСУ были ранены три человека. Медицинская помощь понадобилась двум детям и взрослому. Угрозы их жизни нет.

