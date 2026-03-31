Двое детей и взрослый пострадали при атаке БПЛА на Ленобласть
В Ленинградской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадали три человека, сообщает губернатор Александр Дрозденко.
Медпомощь потребовалась двум детям и взрослому. Угрозы жизни нет.
«Пострадавшим оказывается помощь в больнице Шлиссельбурга», — отметил Дрозденко в мессенджере MAX.
По словам губернатора, всего к 6:00 над областью было сбито 38 беспилотников. Из-за падения их обломков в поселке Молодцово Кировского района оказалось повреждено остекление в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании Центра соцзащиты, который находится на капитальном ремонте. Кроме того, устранены пожары в районе гаражей и котельной.
На данный момент атаку отражают в Кингисеппском и Выборгском районах.
