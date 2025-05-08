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Силы ПВО сбили две ракеты ВСУ в районе Тамани, повреждены 17 домов

Рядом со станицей Таманью ночью 7 мая средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили две украинских ракеты. Из-за атаки противника, был нанесен урон 17 жилым домам, сообщает в своем Telegram-канале глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков.

Никто из жителей не пострадал. Комиссия фиксирует понесенный ущерб.

В результате удара противника были выбиты стекла в домах. Фасад поврежден, но слабо. Все проверенные дома оказались пригодными для жизни.

Ранее ВСУ ударили по жилому дому в Новороссийске в Краснодарском крае. Серьезные травмы получила семья туристов с детьми.