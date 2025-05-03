При атаке ВСУ по жилому дому в Новороссийске пострадала семья туристов с детьми

Серьезные травмы при атаке украинского дрона получили 40-летний Роман и 40-летняя Кристина, а также их 9-летняя дочь София и 5-летний сын Даниил, которые приехали в Новороссийск из Ростовской области на майские праздники. Вражеский дрон попал в квартиру, куда заселилась семья на Суворовской улице, сообщает Baza .

Пострадавшая семья ежегодно приезжала на черноморское побережье на майские праздники. В этом году супруги не стали отказываться от традиции и приехали отдыхать вместе с детьми, но спустя двое суток оказались в больнице с серьезными травмами из-за очередной украинской атаки.

Предварительно известно, что семья заселилась в квартиру в ЖК «Кристалл-3» 1 мая, но в ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном по жилому дому. В итоге глава семейства вместе с маленьким сыном попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Женщину медикам пришлось оперировать, у нее, кроме ожогов, оказалось сломанным бедро, ее состояние также оценивается как тяжелое. Дочь пострадавших супругов получила травмы средней степени тяжести и тоже находится на лечении.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали сразу несколько жилых домов в Краснодарском крае. В итоге травмы получили четыре человека, за их жизни и здоровье борются врачи.