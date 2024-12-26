Силы ПВО сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS в зоне спецоперации за сутки

Российская система ПВО сбила 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 56 беспилотников в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Авиация, ударные БПЛА, ракетные и артиллерийские войска ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и пунктам управления БПЛА противника. Также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах СВО.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 595 БПЛА, 590 ЗРК, 19 972 танка, 1504 боевые машины РСЗО, 20 010 орудий полевой артиллерии и 29 509 военной автомобильной техники противника.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ определяет список целей на территории Украины для атаки, ориентируясь на уровень угрозы для себя. Под ударом могут оказаться и центры принятия решений в Киеве.