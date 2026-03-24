Силы ПВО ликвидировали 55 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь
Силы ПВО сбили 55 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областями. Украинские беспилотники сбили и над Республикой Крым.
Еще БПЛА ВСУ ликвидировали над Московским регионом. Их также уничтожили над Черным морем.
Ранее в многоэтажке в Севастополе прозвучал взрыв. Погибли 2 человека, пострадали 8.
