сегодня в 08:45

Силы ПВО ликвидировали 55 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Силы ПВО сбили 55 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

БПЛА ВСУ ликвидировали над Белгородской, Калужской, Курской, Липецкой и Тульской областями. Украинские беспилотники сбили и над Республикой Крым.

Еще БПЛА ВСУ ликвидировали над Московским регионом. Их также уничтожили над Черным морем.

Ранее в многоэтажке в Севастополе прозвучал взрыв. Погибли 2 человека, пострадали 8.

