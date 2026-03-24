В жилом доме в Севастополе прогремел взрыв

В жилом многоэтажном доме в Севастополе прогремел взрыв, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В одном из жилых домов на Корчагина произошел взрыв, причины выясняются», — сообщил он.

В результате взрыва пострадали четыре человека, погибших пока не обнаружено. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее над Смоленском прогремела серия взрывов. Средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

