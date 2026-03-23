Виден дым: взрывы раздались над Смоленском при отражении атаки дронов

сегодня в 02:50

Жители Смоленска сообщили о серии взрывов и дыме

Очевидцы сообщили о 5–6 взрывах в северной и южной частях города. В небе были видны вспышки, после чего над одним из районов заметили дым от пожара.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

При этом губернатор Василий Анохин призвал жителей области укрыться в безопасных местах. Экстренные и оперативные службы приведены в повышенную готовность.

