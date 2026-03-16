сегодня в 04:57

Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь

Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», — сообщил он.

По его словам, повреждений гражданских объектов в городе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за неделю перехватила и уничтожила не менее 2970 украинских БПЛА над российскими регионами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.