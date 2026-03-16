Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь
Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито две воздушных цели», — сообщил он.
По его словам, повреждений гражданских объектов в городе не зафиксировано. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны за неделю перехватила и уничтожила не менее 2970 украинских БПЛА над российскими регионами.
