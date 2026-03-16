Силы ПВО за неделю уничтожили 2970 БПЛА
Средства противовоздушной обороны за неделю перехватила и уничтожила не менее 2970 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщает РИА Новости.
Больше всего беспилотников было сбито 9 и 15 марта, 754 и 605 единиц соответственно. При этом подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
С 2 по 8 марта силы ПВО в общей сложности перехватили не менее 1999 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. Уничтожены еще три беспилотника на подлете к городу.
