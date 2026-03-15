ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву
Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. Уничтожены еще три беспилотника на подлете к городу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — сообщил он.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
