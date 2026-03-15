Росавиация: Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

«Аэропорт „Шереметьево“ принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве.

Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов.

В районе аэропорта Шереметьево были введены временные меры по регулированию воздушного движения в связи с активацией плана «Ковер».

