Эксперт Боссхард: операция ВСУ в Курской области не была угрозой для России

Эксперт в области политической и военной стратегии, подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард заявил, что операция киевского режима в Курской области не представляла серьезной угрозы для безопасности РФ, сообщает ТАСС .

Он подчеркнул, что смысл украинского вторжения на территорию приграничного российского региона не был ему до конца ясен.

«Идея обменять в ходе переговоров несколько практически заброшенных и разрушенных поселений на города Донецк, Луганск, Мариуполь и другие всегда казалась мне абсурдной», — сказал эксперт.

По словам подполковника, изначально было ясно, что украинские военнослужащие не смогут продвинуться дальше, чем на 25 км от границы. С военной точки зрения операция ВСУ никогда не представляла реальной угрозы для России.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый замглавы Минобороны страны Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению оккупированной ВСУ части Курской области. По словам врио командира 810-й бригады морпехов, остатки ВСУ под Курском будут уничтожены в ближайшее время.