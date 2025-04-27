сегодня в 12:33

Врио командира бригады морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота c позывным Гроза в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что оставшиеся в Курской области одиночные и разрозненные группы противника в ближайшее время будут уничтожены.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта», — сказал морпех в ходе доклада президенту в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что в настоящее время проводится зачистка от ВСУ лесных массивов на западе и на юге от населенного пункта Горналь.

Кроме того, комбриг поблагодарил главу государства за поздравления с освобождением курского приграничья и поддержку, которую чувствуют солдаты и командиры подразделения, добавив, что все поставленные Верховным главнокомандующим задачи будут гарантированно выполнены.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, первый замглавы Минобороны страны Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению оккупированной ВСУ части Курской области.