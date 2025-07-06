В трех российских аэропортах сняли ограничения

сегодня в 22:58

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В аэропортах: Иваново („Южный“); Тамбов („Донское“); Ярославль („Туношна“) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ранее Минобороны сообщало, что в течение суток над Ленобластью были ликвидированы три вражеских объекта. Из-за воздушной атаки Росавиация приостанавливала работу петербургского аэропорта Пулково.