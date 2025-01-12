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Штурмовики 41-й армии уничтожили боевиков «Азова»* при взятии села в ДНР

Штурмовая рота 41-й армии успешно провела операцию по освобождению села Шевченко в ДНР, в ходе которой уничтожила боевиков националистического батальона «Азов»*, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на их опыт, как говорят, что это элитные подразделения, мы дали им хороший бой — враг был повержен», — рассказал заместитель командира взвода первого отделения штурмовой роты 3-го батальона 74-й бригады Василий Бураков.

Штурмовая группа завершила зачистку двух домов, где находилось до 16 противников.

Также российским военнослужащим удалось захватить украинскую радиостанцию. Это позволило им отслеживать перемещения противника.

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике.

Поражение потерпела живая сила и техника трех механизированных бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Алексеевка, Срибное, Белицкое и Гришино в ДНР.

* организация «Азов» признана террористической и запрещена в РФ