Врач рассказал, какие опасности ждут в открытых водоемах летом

С наступлением летней жары многие отдыхающие выбирают для купания реки, озера и пруды. Однако даже чистая на вид вода может быть опасна для здоровья. Врач-терапевт и пульмонолог Марат Фаррахов предупредил, что купание в открытых водоемах летом может привести к заражению инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями, сообщает RuNews24.ru .

Врач рассказал, что открытые водоемы часто становятся источником заражения инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями. Среди наиболее распространенных рисков — кишечные инфекции, такие как дизентерия, сальмонеллез, заражение кишечной палочкой, норовирусом, ротавирусом и гепатитом А. Лептоспироз может проникать в организм через микротравмы кожи, а гнойничковые заболевания, например фолликулит, часто возникают после купания в теплой стоячей воде.

Особое внимание врач уделил церкариозу, или «зуду купальщика». Это кожная аллергическая реакция, вызванная личинками паразитических червей — церкариями. По словам Фаррахова, эти паразиты развиваются в организме водоплавающих птиц и моллюсков, а в воде могут проникать в кожу человека, вызывая зуд, покраснение и сыпь. Симптомы появляются в течение часа после купания и обычно проходят за несколько дней, но при повторных заражениях реакция может усиливаться.

Наибольший риск заражения существует в стоячих и слабопроточных водоемах, особенно в теплую погоду и при большом количестве улиток и водоплавающих птиц.

Для снижения риска врач рекомендовал купаться только в официально разрешенных местах, избегать мутной или цветущей воды, не глотать воду, не нырять с открытыми глазами без очков и после купания обязательно принимать душ. При наличии порезов, ссадин или кожных заболеваний от купания лучше отказаться.