ВСУ 21 раз за сутки обстреляли ДНР
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 71 единицу боеприпасов, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«21 факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… 21 вооруженная атака — на горловском направлении», — говорится в сообщении.
Всего была выпущена 71 единица боеприпасов.
Ранее сообщалось, что ВС Украины утратили контроль над курскими Александрией, Кругленьким, Николаевкой и Леонидовым. Осинтеры также утверждали, что украинские войска частично не контролируют местные Старую и Новую Сорочину.