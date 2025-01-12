Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 21 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 71 единицу боеприпасов, сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале .

«21 факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… 21 вооруженная атака — на горловском направлении», — говорится в сообщении.

Всего была выпущена 71 единица боеприпасов.

Ранее сообщалось, что ВС Украины утратили контроль над курскими Александрией, Кругленьким, Николаевкой и Леонидовым. Осинтеры также утверждали, что украинские войска частично не контролируют местные Старую и Новую Сорочину.