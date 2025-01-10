Российская армия за минувшие сутки освободила шесть населенных пунктов, в том числе полностью деоккупировала село и две деревни в Суджанском районе Курской области, заявили осинтеры из украинского проекта DeepState , ведущие интерактивную карту боевых действий по собственным данным. Под Курском россияне освободили Александрию, Леонидово и Новоивановку.

Кроме того, войскам России удалось взять под полный контроль населенные пункты Новопавловка у Курахова, Воздвиженку и Соленое (все — в Донецкой Народной Республике). Российские силы также продвинулись у Ясенева (вблизи Новоандреевки в Покровском районе ДНР), Курахового (ДНР), а также у Западного и в Двуречной (находятся к северу от Купянска Харьковской области).

9 января Deep State заявлял, что ВС Украины утратили контроль над курскими Александрией, Кругленьким, Николаевкой и Леонидовым. Осинтеры также утверждали, что украинские войска частично не контролируют местные Старую и Новую Сорочину.

По данным Минобороны России, с начала боев на курском направлении погибли более 50 000 бойцов ВСУ.

