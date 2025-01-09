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Более 50 тыс бойцов ВСУ уничтожили с начала боев на курском направлении

Всего за время боев на курском направлении спецоперации украинская армия потеряла свыше 50 310 военных, 294 танка, 218 БМП, 161 бронетранспортер, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, противник лишился 1517 боевых бронемашин, 1435 автомобилей, 348 арторудий, 44 пусковых установок РСЗО (среди них 13 HIMARS и 6 MLRS американского производства), 16 пусковых установок ЗРК, 8 транспортно-заряжающих машин и многого другого.

Операция по ликвидации формирований противника на курском направлении продолжается.

Ранее ВС РФ вступили в бой с ВСУ за город Суджа в Курской области. Россияне приступили к выбиванию врага с юго-востока и востока населенного пункта.