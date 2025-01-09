Mash заявил о начале битвы за Суджу в Курской области

Российские и украинские войска вступили в бои за город Суджа в Курской области. ВС РФ начали выбивать силы вторжения на юго-востоке и востоке Суджи, идет штурм микрорайона Замостье и столкновения около бывшего маслозавода — ключевого укрепрайона ВСУ, сообщает Mash .

Десантники армии России практически взяли в кольцо Малую Локню к северо-западу от Суджи, отрезав местный украинский гарнизон от основной группировки. Там находится примерно 1000 бойцов ВС Украины.

Кроме того, российские силы штурмуют село Гуево, находящееся в 20 минутах езды от Суджи.

Тем временем украинские осинтеры из проекта Deep State заявили, что ВСУ больше не контролируют курские деревни Александрия, Кругленькое, Николаевка и Леонидово. Аналитики также утверждали, что армия вторжения частично утратила контроль над Старой и Новой Сорочиной в Курской области.