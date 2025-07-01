Повредил памятник из-за ссоры с девушкой: в Челябинске задержан юный вандал

Полиция Челябинска задержала 19-летнего местного жителя, который повредил известную скульптуру на пешеходной улице Кировка — скульптуру «Модница». По данным следствия, молодой человек, расстроенный после конфликта с девушкой, выплеснул негативные эмоции на городской достопримечательности, сообщает «Царьград» .

Инцидент произошел в ночь на 24 июня, когда юноша в порыве гнева ударил по зеркалу, являющемуся частью популярной композиции «Модница». В результате удара зеркальный элемент скульптуры был полностью разрушен. Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие и задержали вандала непосредственно на месте преступления.

Полицейский из патрульно-постовой службы, который дежурил на улице Кирова, увидел, как молодой человек портит имущество. Правонарушителя сразу задержали и передали приехавшим коллегам.

Злоумышленника отвезли в полицейский участок. Там ему пришлось объяснять, почему он так поступил, и рассказать все подробности случившегося. По факту случившегося полиция проводит проверку, устанавливает сумму нанесенного ущерба, а также решает вопрос о классификации преступления, которое могут расценить как хулиганство или вандализм.