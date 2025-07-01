Стало известно, где в Ленобласти первым запустят беспилотный транспорт
В Сосновом Бору и Гатчине опробуют беспилотный транспорт
В Ленинградской области намерены запустить беспилотный транспорт, сообщает «Бриф24».
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что пилотными городами для тестирования инноваций станут Сосновый Бор и Гатчина.
«Первые города, где Ленобласть запустит беспилотный транспорт — Сосновый Бор и Гатчина», — подчеркнул он.
Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин рассказывал, что беспилотные автомобили такси выйдут на городские дороги в России после 2030 года.