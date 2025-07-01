Стало известно, где в Ленобласти первым запустят беспилотный транспорт

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В Сосновом Бору и Гатчине опробуют беспилотный транспорт

Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что пилотными городами для тестирования инноваций станут Сосновый Бор и Гатчина.

«Первые города, где Ленобласть запустит беспилотный транспорт — Сосновый Бор и Гатчина», — подчеркнул он.

Ранее замминистра транспорта Андрей Никитин рассказывал, что беспилотные автомобили такси выйдут на городские дороги в России после 2030 года.