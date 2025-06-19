Стало известно, когда на дорогах в РФ могут появиться беспилотные такси

Минтранс: беспилотные такси появятся на дорогах России после 2030 года

Замминистра транспорта Андрей Никитин рассказал, что беспилотные автомобили такси выйдут на городские дороги в России после 2030 года, сообщает ТАСС .

«Торопиться мы здесь не будем, а будем отрабатывать все технологические схемы, чтобы это было максимально безопасно», — подчеркнул Никитин в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что роверы (роботы-доставщики) уже можно увидеть в городах.

Ранее бывший исполнительный директор «Яндекса» и экс-член совета директоров компании Тигран Худавердян заявил, что в вопросе запуска беспилотных такси появилась проблема, которую не предусмотрели. Эти машины превратились в место, где люди занимаются сексом, то есть это такой недорогой «отель на час».

ПМЭФ — одно из самых известных и значимых мировых событий. В 2025 году он проходит с 18 по 21 июня. С 2006 года мероприятие проводится при участии президента РФ.