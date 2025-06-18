Пассажиры занимаются сексом: экс-глава «Яндекса» назвал проблему беспилотных такси

Беспилотные такси превратились в место, где люди занимаются сексом. Это одна из главных проблем такого транспорта, заявил бывший исполнительный директор «Яндекса» и экс-член совета директоров компании Тигран Худавердян на сессии ПМЭФ. Об этом сообщает РБК .

По его словам, подобное часто фиксируется в Сан-Франциско. Люди заказывают беспилотное такси, используя его только за тем, чтобы заняться внутри сексом. Такой транспорт превратился в один из самых дешевых «отелей на час».

Худавердян отметил, что водитель такси был главным фактором, который ограничивал пассажиров от подобных действий. И сейчас проблема секса в беспилотных такси встала особенно остро.

Генеральный директор «ИКС Холдинг» Алексей Шелобков, выслушав эту историю, пошутил, что «беспилотники важны тем, что это еще и демография».

Худавердян добавил, что существуют сомнения по поводу изготовления беспилотного такси. Он отметил, что задача еще не решена, но решаема. Инвестиции в инфраструктуру тяжелые.

Он подчеркнул, что беспилотное такси уже ездит в том числе по Москве и Сириусу в Сочи. Худавердян считает, что такой транспорт можно будет вызвать уже через год-другой.

Ранее «АвтоВАЗ» представил модель Lada Aura для такси. Презентация состоялась на полях ПМЭФ.