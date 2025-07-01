Повышенная надбавка: аналитик оценил новую меру ЦБ для уменьшения кредитов
Банковский брокер Георгий Гогитидзе заявил, что дополнительную антициклическая надбавка к базовой ставке по кредитам, которую планирует в ближайшее время ввести Центробанк России, сможет сдержать кредитный перегрев, сообщает АБН24.
«Это превентивная мера, которая помогает сбалансировать кредитный рынок, снизить риски чрезмерного заимствования и обеспечить более устойчивое развитие экономики», — подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас она сможет предотвратить возникновение финансовых пузырей и последующий их обвал, а в долгосрочной перспективе способствует укреплению экономики и предотвратит возможные кризисные ситуации.
В целом подобные меры помогают сбалансировать спрос и предложение на кредитном рынке и создают условия для повышения ответственности заемщиков.
Для бизнеса допнадбавка вначале означает повышение стоимости кредитов, но дальше она позволит сделать более предсказуемым развитие рынка.